Uurtje zwemmen in de buitenlucht: Malkander in Apeldoorn gaat open

De openstelling is mogelijk vanwege de flinke duurzaamheidsslag die het zwembad de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dit is een extra zetje in de rug om het buitenbad eerder te openen en in het vroege voorjaar (of liever: late winter) op een acceptabele temperatuur te krijgen. Het is niet het eerste buitenzwembad in Nederland dat al zo vroeg open gaat. In Amsterdam en Dronten gingen de deuren al in januari open.