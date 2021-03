Uurtje zwemmen in openlucht wedstrijdbad Apeldoorn: Boschbad opent op 29 maart vervroegd de deuren

Na mokerslag pleit Pv­dA-politica uit Apeldoorn voor drastische ingreep op links

18 maart ‘Tijd dat de PvdA en GL echt samen gaan werken...’, twitterde voormalig Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek nadat de verkiezingsnederlaag van links zich woensdagavond aftekende. Liet de in Apeldoorn woonachtige wethouder van Heerde een proefballonnetje op of is het de PvdA’er menens?