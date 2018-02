UWV loodst Gelderse en Overijsselse werklozen richting techniek

Meerdere initiatieven lopen daarvoor inmiddels in Oost-Nederland. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe leidt Cottus Vakschool zij-instromers bijvoorbeeld in veertien weken op tot onder andere lasser. in de regio Zwolle worden werkzoekenden opgeleid tot onder andere monteur slimme meters, service- en onderhoudsmonteur. Werkplein Twente schoolt samen met EWT werkzoekenden om tot productiemedewerker en kwaliteitsverantwoordelijke.

Vrijstelling

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een technisch beroep, geeft het UWV aan. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici daalde de afgelopen jaren sterk door de aantrekkende economie. Waren er in 2013 nog 125.000 nieuwe WW-uitkeringen in Nederland, in 2017 zijn dit er nog maar 58.000. In de drie arbeidsmarktregio’s in Overijssel en Gelderland Noord daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici van 17.200 in 2013 naar 6.500 in 2017.