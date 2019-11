Vader (50) na seks met meisje op swingers-feestjes in Beekbergen: ‘Nooit gedaan als ik wist dat ze 14 was’

Rechter ziet geen aanleiding voor zitting over roetveeg­pie­ten in Apeldoorn

16:53 Een tweede poging van de man uit Amsterdam om via de rechtbank roetveegpieten te verbieden bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn aanstaande zaterdag is al meteen gestrand. De voorzieningenrechter heeft het verzoek zonder zitting afgewezen.