Vader Aart en zoontje Dex uit Apeldoorn mogen 10 jaar lang gratis naar Ajax

Video+update Koningin Máxima bezoekt Nlgroeit in Apeldoorn en geeft tips aan Gelderse onderne­mers

17:24 Koning Máxima woont vanmiddag in Apeldoorn een evenement bij van nlgroeit, een platform waar ondernemers elkaar helpen om zich verder te ontwikkelen. De koningin neemt deel aan rondetafelgesprekken. Het is voor het eerst dat nlgroeit, voor deze gelegenheid omgedoopt tot gelderlandgroeit, in Gelderland een evenement houdt.