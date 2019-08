Vader en zoon dreigen dakloos te worden in Apeldoorn: ‘Ik wil niet met een fles whisky op straat zitten’

Ook onderne­mers in Enschede boos over amusement door Accres Apeldoorn

27 augustus Enschedese ondernemers in de vrijetijdbranche willen opheldering over Zero55, een amusementsbedrijf waarvan de gemeente Apeldoorn indirect eigenaar is. Net als een aantal Apeldoornse ondernemers vragen de Enschedeërs zich hardop af of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. ,,Een gemeente die ons beconcurreert, dat is een rare situatie.’’