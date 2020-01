Vader vindt steun bij lotgenoten na zelfdoding pleegzoon

Grote stapel isolatiema­te­ri­aal in brand in Ugchelen

8:08 Op een bouwterrein aan de Veldekster in Ugchelen stonden pallets met isolatiemateriaal in brand. De brandweer kon er in eerste instantie maar moeilijk bij omdat het terrein was afgesloten. Het hekwerk is opengeknipt zodat de brandweermannen hun werk konden doen. De brandweer heeft alle pallets losgetrokken en afgeblust.