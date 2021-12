‘Vaderfiguur’ van Apeldoorns jongerenwerk stopt door frustratie: ‘Gaat de verkeerde kant op’

Jongeren­werk in Apeldoorn doet goed werk in coronatijd en krijgt opnieuw extra uren

Jongerenwerkers in Apeldoorn krijgen tot eind dit jaar opnieuw extra uren. Het is de derde keer in 2021 dat de gemeente die beslissing neemt. Apeldoorn ziet het belang van jongerenwerkers in coronatijd, die jeugd helpt bij onder andere schoolritme en een gezonde leefstijl. Het werkveld zelf aast ondertussen op een structurele oplossing: die wordt nog altijd onderzocht.

18 juli