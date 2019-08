Vakantiegangers Gerrit en Jannie belanden midden in brute overval Apeldoorn: ‘Het leek wel een film’

Ap werkt nog steeds aan zijn opvolging bij de Loen’se Moandag: ‘Ik hoop dat er een nieuwe bij zit’

19:00 De Loen’se Moandag moet blijven, daar is iedereen in Loenen het wel over eens. Dat dat niet vanzelfsprekend is bleek enkele jaren geleden al eens, toen het bestuur van de toenmalige Loenense Pony- en Paardenjaarmarkt ermee stopte. Voorzitter Ap Gorsseling probeert al bijna 10 jaar het stokje over te dragen.