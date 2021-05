Vakantiegeld delen met buren nu ook in Beekbergen, Lieren en Loenen

Stoeptegel vliegt door ruit kapsalon Best Hair in Apeldoorn, politie zoekt dader(s)

3 mei Bij kapsalon Best Hair aan de Arnhemseweg in Apeldoorn is in de nacht van zondag op maandag een ruit vernield. De nog onbekende dader(s) gooide(n) met een stoeptegel het raam van de knipstudio aan gruzelementen.