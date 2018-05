Vakantiegeld Vérian deze maand nog niet zeker

Apeldoorn­se markt wijkt voor bak zand

15:39 De Apeldoornse markthandelaren kunnen in de maand juli hun marktkramen niet op de gebruikelijke plek op het Marktplein neerzetten. In verband met het EK Beachvolleybal dat in Apeldoorn neerstrijkt, verplaatst het college van burgemeester en wethouders de warenmarkt.