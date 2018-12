Vakantiehuisjes voor gemeente Apeldoorn geen melkkoe meer

Apeldoorns raadslid dat transitie naar vrouw staakte vanavond bij Zembla

7:07 Het Apeldoornse gemeenteraadslid Braldt Haak heeft vanavond een rol in een uitzending van Zembla over geslachtsveranderende operaties. Deskundigen stellen daarin dat de wens om van geslacht te veranderen soms een waan is die voortkomt uit schizofrenie of een psychose.