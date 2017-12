Vakbond maakt gehakt van grote chaos bij PlusOV

Terror Teun terug in Kootwijk, maar nu aan de muur

5 december Terror Teun is terug in Kootwijk. Niet meer om avontuurtjes te beleven in de voortuinen van inwoners, maar het gewei van Veluws bekendste edelhert is te bewonderen aan de muur in gasterij 't Hilletje in het dorp. ,,Daar is Teun echt bij mensen uit het dorp'', vertelt boswachter Laurens Jansen.