Vaker controle bij rommel-containers in Apeldoorn, camera's geen optie

Het komt in Apeldoorn veel voor dat mensen huisvuil of zelfs grofvuil achterlaten bij publieke containers, zoals glasbakken en ondergrondse containers voor restafval. Afvalinzamelaar Circulus-Berkel laat elke werkdag drie auto's rondrijden om de boel overal op te ruimen. Per dag zijn er gemiddeld 125 ‘bijplaatsingen’, meldde deze krant vorige week. VVD, CDA en Lokaal Apeldoorn hebben daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Zij hebben daarbij geopperd om camera's te richten op de hotspots; de plekken met de hardnekkigste problemen. Dat is wat betreft wethouder Mark Sandmann (D66) geen optie. Cameratoezicht is alleen mogelijk als de openbare orde of veiligheid in het geding is. Op dit moment is daar geen sprake van, ziet Sandmann.