Vaker op zaterdag met de bus van Apeldoorn naar Arnhem

Video De Hardwerker gebruikt na 22 jaar nog steeds een floppydisk

8:53 De Rubensstraat is precies zo'n straat waar ik nooit kom. Gelegen in Orden, tussen straten waar ik wel eens over rijd. Maar kunstwerk de Hardwerker van Helen Frik brengt me dan toch naar de Rubensstraat. Een straat zoals er meer zijn. Maar dan wel met een uniek kunstwerk, dat zeker een ommetje waard is.