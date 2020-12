Valouwe Media wil met zendmachtiging van Apeldoorn een nieuwe streekomroep vorm geven

Bewoners Mandala in Apeldoorn kunnen opgelucht ademhalen: er blijft een plek voor een kopje koffie

4 december De vlag kan dan nu tóch een beetje uit bij de bewoners van appartementencomplex Mandala: er blijft een ruimte waar ze elkaar onder het genot van een kopje koffie kunnen spreken of aan een activiteit deel kunnen nemen. In welke vorm? Daarover zijn de activiteitencommissie en eigenaar van het complex De Goede Woning nog met elkaar in gesprek.