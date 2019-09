Vals geld en diefstal als dompers bij laatste kofferbakverkoop in Apeldoorn

Dankzij de opbrengsten van het evenement kan de Stichting WHOE zeven à acht vrachtwagens naar Oost-Europa laten rijden, om tweedehands spullen te brengen die in Nederland overtollig zijn. Op hun nieuwe plek zijn die goederen meer dan welkom, weet Ben van der Velden van Stichting WHOE.

De kofferbakverkoop is traditioneel op zaterdagen in juli en augustus. Dit jaar waren er negen afleveringen waarbij mensen hun spullen konden verkopen langs het kanaal, tussen De Maten en Apeldoorn-Zuid. In totaal streken 2457 standhouders neer. Naar schatting van de organisatie kwamen er 60.000 tot 70.000 bezoekers op het evenement af.

Positief

De balans is dit weekend als positief opgemaakt. Toch kreeg de organisatie met wat dompers te maken, meldt Van der Velden. Bijzonder is dat er valse briefjes van 20 euro zijn opgedoken. Verder meldden twee bezoekers dat hun portemonnee was gestolen. Ook verkopers merkten dat er spullen waren meegenomen zonder betalen. En opnieuw bleken er vlaggenhouders gestolen. Vier stuks, wat het aantal weggenomen vlaggenhouders dit seizoen op tien brengt. ,,Waarom kunnen mensen toch niet gewoon van andermans spullen afblijven’’, verzucht Van der Velden.