Valt seizoen van Apeldoornse Boschbad in het water? ‘Slechte weer speelt grote rol’

Openlucht­ba­den in regio weer open, maar wat krijg je voor een abonnement?

20 mei Het openluchtbad Boschbad in Apeldoorn ging dit weekend open, een paar dagen later dan gepland vanwege een computerstoring. Het bad kampt net als andere binnen- en buitenbaden in de regio door de pandemie nog altijd met zware restricties. Dat leidt tot verschillende uiteenlopende keuzes in de verkoop van abonnementen voor dit jaar.