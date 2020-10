Van 1300 naar 400 naar 30 bezoekers, maar Orpheus in Apeldoorn redt het voorlopig, net als Gigant

Dubbele corona-overtre­ding komt dit restaurant in Apeldoorn duur te staan

13 oktober Of het kabinet nou bepaalt dat de horeca vanaf morgen dicht moet of niet; bij Silk in Apeldoorn mag je sowieso niet naar binnen. Het sushirestaurant is op last van veiligheidsregiovoorzitter Ton Heerts tot en met zondag gesloten.