Van Apeldoorn naar de Randstad: ‘In Amsterdam zien ze religie als een soort eczeem’

Berends zet ondanks vertrek nog boom bij azc in Apeldoorn

15 december Hij heeft zich één ding heilig voorgenomen: die boom gaat hij planten. Sinds donderdag lijkt alles in het leven van John Berends te draaien om zijn benoeming als commissaris van de Koning in Gelderland, maar in de korte tijd dat hij nog in functie is verliest de Apeldoornse burgemeester de hoofdzaken niet uit het oog. ‘Die boom’ komt bij het nieuwe asielzoekerscentrum, heeft hij beloofd. Symbolisch voor het belang dat hij daar aan hecht.