Van ‘Ave Maria’ tot ‘Oma’s aan de top’: tijdens uitvaarten in Gelderland kan alles

De landelijke top 3 was sinds 2016 niet veranderd. Fier bovenaan staan ‘Ave Maria’ (in diverse uitvoeringen) en ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Maar in 2020 passeerde Frans Bauer met zijn ‘Een trein naar niemandsland’ op plek 3 Claudia de Breij met het lied ‘Mag ik dan bij jou’. Nieuwkomer in de Top-10 is ‘Roller Coaster’ van Danny Vera: die staat op plek 5. ‘Waarheen, waarvoor’ van Mieke Telkamp zakte daardoor naar plek 6.