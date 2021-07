Van balkon gevallen Apeldoorner in coma, buurvrouw in shock: 'Ik dacht nog, is dit wel zo'n goed idee?’

VIDEO Apeldoor­ner valt van tweehoog naar beneden bij poging ‘van ene naar andere balkon’ te klimmen

17:14 Een man in Apeldoorn is vanmiddag met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij van tweehoog naar beneden is gevallen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag bij een appartementencomplex aan de Edisonlaan in Apeldoorn.