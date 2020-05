Van bellijsten tot omheinde terrassen: zó starten horeca en leveranciers na coronastilte weer op

Staan deze 8 Apeldoorn­se talenten straks in het Circusthea­ter, of zien we ze op televisie?

11:00 Zingen, dansen en acteren. Het zit de leerlingen van Joji Na School Of Arts in het bloed. Waar op een normale school aan het eind een diploma klaar ligt, zijn het op de theaterschool aan de Vlijtseweg in Apeldoorn de toegangsbewijzen voor een vervolgopleiding de eventuele beloning. Het is dit jaar voor het eerst dat alle leerlingen succesvol hebben geauditeerd.