Van cha-cha naar da-da: in Villa Bailar zit straks kinderopvang

Brand bij woning in Apeldoorn aangesto­ken: bewoners blussen zelf

31 mei Bij een woning aan de Gunninglaan in Apeldoorn is donderdagnacht brand gesticht. De bewoners van het pand werden rond 2.40 uur gewekt door het brandalarm en gingen kijken wat er aan de hand was. Er bleek brand te zijn uitgebroken. De bewoners hebben de brand zelf geblust en later bleek dat deze aangestoken was.