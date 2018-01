Van dealen verdachte Apeldoorner hoeft van OM niet opnieuw cel in

Wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft hoeft de 23-jarige Temel T. uit Apeldoorn niet opnieuw de cel in voor het dealen van drugs. De officier van justitie liet vandaag voor de rechtbank in Zutphen weten dat zij een gevangenisstraf van 141 dagen eist. Omdat T. die dagen al in voorarrest heeft uitgezeten, zou hij niet opnieuw achter de tralies verdwijnen.

T. werd op 22 juni 2017 aangehouden nadat de politie een inval deed in de kelderbox van zijn oma. Eerder die dag werd een vriend van hem aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. In de box werden een weegschaal, lepel, wikkels en een cokeplaatje aangetroffen. Daarnaast werden er bolletjes met cocaïne en heroïne gevonden.

Hangplek

Vandaag verklaarde T. bij de rechtbank in Zutphen dat hij niks afwist van de drugs. ,,Ik heb de box ingericht als hangplek voor mij en m'n vrienden. Maar ik heb de drugs en het cokeplaatje daar niet neergelegd." Voor de weegschaal had T. wel een verklaring. Volgens hem was de weegschaal voor zijn opa zodat die hazelnoten kon afwegen.

Naar aanleiding van aangetroffen mobieltjes werden klanten opgespoord die drugs hadden gekocht. Geen een van hen herkende T. als de dealer. Zijn oma verklaarde bij de politie haar kleinzoon niet in verband te kunnen brengen met drugs. De overige verdachten beriepen zich tijdens de verhoren op hun zwijgrecht.

Herkend door klant

Slechts één klant herkende T. als de bestuurder van de bromfiets tijdens de drugsdeals. De Apeldoorner zou de drugs niet aan hem hebben verkocht, maar er wel bij aanwezig zijn geweest. ,,Ik heb wel eens ritjes gemaakt met mijn vrienden", verklaarde T. voor de rechtbank in Zutphen. ,,Ik wist niet precies waar zij mee bezig waren tijdens gesprekken." Toch vermoedde hij wel iets. ,,Maar ik vroeg er niet naar. Dat is privé."

In 2017 werd T. veroordeeld voor het dealen van drugs. Hij kreeg daarbij 18 maanden cel opgelegd. De rechtbank vroeg hem of het wel zo verstandig was om met die veroordeling op zak om te blijven gaan met zijn vrienden. ,,Dat zijn al mijn hele leven mijn vrienden en wat zij precies doen in hun leven moeten zij zelf weten," was zijn antwoord.

Ontkenning

De reclassering heeft na zijn aanhouding gesproken met T. Maar omdat hij alles ontkent kon er geen advies worden uitgebracht aan de rechtbank. In het rapport is wel opgenomen dat T. zijn leven een stuk serieuzer lijkt te nemen na zijn verloving. Hij heeft zijn opleiding weer opgepakt en een baan in de bouw gevonden.

De officier van justitie legde ter zitting uit dat T. gearresteerd werd, omdat de politie het verdacht vond dat hij meerdere keren de box in- en uitging. Volgens haar is er voldoende bewijs dat T. betrokken was bij het dealen van drugs.

,,Dat u vermoedde dat uw vrienden in drugs handelden, bewijst voor mij dat u wel degelijk wist wat er gaande was", hield zij hem voor. Om die reden eiste zij 141 dagen gevangenisstraf.