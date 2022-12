Van den Belt Makelaars in Twello overgenomen, kantoor aan Dorpsstraat houdt dezelfde naam

De nieuwe eigenaar, Guido Leerkes, neemt het makelaarskantoor van Gerard van den Belt in zijn geheel over. Van den Belt blijft voorlopig nauw betrokken bij het bedrijf. ,,Ik ben heel blij dat ik mijn bedrijf over kan doen in zulke vertrouwde handen. Ik heb Guido jarenlang meegemaakt binnen het kantoor en ook nu komen we hem regelmatig tegen tijdens ons werk. Het is fijn dat hij het bedrijf voortzet in dezelfde vorm. Het is een mooie toekomstgarantie voor het bedrijf, het personeel en een mooie voorbereiding op mijn prepensioen.”