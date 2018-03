Van Dijk vertrekt als gedeputeerde van de provincie Gelderland

Van Dijk (53) is gedeputeerde sinds 2011. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij is nu gedeputeerde van natuur en landbouw, en energietransitie.



Hij geldt als een van de zwaargewichten in Gedeputeerde Staten. In een mail aan medewerkers van de provincie schrijft hij: 'COG is een fantastische aanbieder van VO- en MBO-onderwijs in de regio Food Valley en Arnhem. Samen met anderen ga ik mij er voor inzetten dat COG een toonaangevende onderwijsinstelling is en zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb er veel zin in om daar aan de slag te gaan. De ervaring die ik in mijn eerdere functies heb opgedaan, zullen me daarbij ongetwijfeld bij helpen.'