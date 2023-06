Van hartje tot roos: zoveel tattooshops heeft Apeldoorn

Joke (73) stopt na 55 jaar met geven van les in internatio­na­le dansen: ‘Mijn lichaam gaat proteste­ren’

Het afscheid, dat doet haar best pijn in het hart. Maar de beslissing heeft Joke Langen met het hoofd genomen. Na 55 jaar geeft de Apeldoornse geen les meer bij Phoenix, de Apeldoornse vereniging voor internationale dans, zang en muziek. ,,Ik kan me een leven zonder Phoenix niet voorstellen, maar mijn lichaam zegt wat anders.’’