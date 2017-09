Van Hulst vindt na asbest ook edelstenen in Orderbos

Hij kwam vorig jaar in het nieuws met zijn ontdekking dat bospaden in het Orderbos vol asbest liggen. Na vragen hierover in de Apeldoornse gemeenteraad en de Tweede Kamer nam de gemeente Apeldoorn de kwestie hoog op en het ernstigst verontreinigde pad is al gesaneerd. Er ligt echter niet alleen ongewenst materiaal in het bos, ontdekte Jan van Hulst. ,,Je kunt er ook edelstenen vinden.''