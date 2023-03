Van lampen naar handgemaakte meubels: deze winkel opent aan de Beekstraat

indebuurt.nlDrie jaar geleden sloot lampenwinkel De Koning Lampen na 99 jaar de deuren. Het pand aan de Beekstraat is het afgelopen jaar opgeknapt. Nu is bekend dat meubelwinkel WortelWoods erin komt!

WortelWoods is de meubelmakerij en winkel van Joost van Wortel en zijn vrouw Jessica. De winkel en werkplaats bevinden zich nu nog aan de Asselsestraat, maar verhuist dit jaar dus naar het pand aan de Beekstraat 7-9.

Grotere werkplaats en winkel

“We hebben er zoveel zin in!! Grotere werkplaats, iets grotere winkel waar we eindelijk een roomdivider kunnen showen. We kunnen bijna niet wachten om te starten!!!” schrijft WortelWoods op Facebook. In een interview dat we in 2020 hadden met Joost sprak hij al de wens uit een grotere winkel met meer mogelijkheden te openen.

Opening nieuwe winkel

De nieuwe meubelwinkel opent medio september dit jaar. Meer lezen over WortelWoods? In 2020 gingen we langs in de winkel aan de Asselsestraat.

