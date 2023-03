Van loopbrug tot lift met water: dit zijn jullie herinneringen aan winkelcentrum Oranjerie

Koffiedrinken

Ook Irene Derks-Aarsen zat graag koffie te drinken bij de Oranjerie: “Gezellig koffie drinken boven de hangbrug over het plein heen. Leuke winkeltjes. De lift met stromend water. Bandjes in de hal. De ballonkunstenaar.”

“Gezellig koffie drinken op het pleintje in het midden beneden, of lekker lunchen boven”, zegt Ingrid van Essen.

Opening met Marco Borsato

Claudia Karman schrijft: “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar in de beginperiode kwam Marco Borsato optreden in de Oranjerie. En wij gingen daar met de hele klas van de MEAO heen. Zelfs de leraar Nederlands bracht wat meiden met de auto. Zo’n leuke herinnering!!!”

Winkels van vroeger

“Toen het net geopend was was ik 12. Ik vond de NafNaf winkel en de H&M geweldig”, zegt Kim Dijkstra.

“Toen het pas geopend was was de Deli Marche heel erg mooi, leuk en lekkere producten hadden ze daar”, zegt Lidwien de Boer-Tiemessen.

Lift met stromend water

Loopbrug, kraampjes en plafondschildering

Mooiste en uitbundigste

Joop Tempelman mailde ons zijn herinneringen aan de feestdagen: “Dit winkelcentrum was met sinterklaas en kerst in de jaren 2003 tot 2016 absoluut het mooiste en uitbundigste versierde winkelcentrum in de buurt. Heel veel kerstboompjes en guirlandes in de gangen en boven bij La Place bij iedere kolom wel eentje. Dit alles werd door de eigenaar (Maré Elizen) verzorgt en door zijn personeel uitgevoerd. En kwam dat persoonlijk inspecteren hoe het eindresultaat was geworden. Het publiek wist de versiering echt te waarderen. En er werd veel over gesproken.”