Van metershoge zorgunit tot snelwegdrama A1: Dit zijn de 10 meest gelezen verhalen uit Apeldoorn

Het nieuwe jaar komt dichterbij en dus blikt de Stentor in de laatste dagen van 2019 terug op het afgelopen jaar. Welke verhalen werden veel gelezen en massaal gedeeld? Jullie stonden versteld van de 80-jarige Gerard uit Beekbergen die ziek werd van dubbelvla en van een metershoge zorgunit die zonder vergunning in een achtertuin kon worden geplaatst, maar ook een inkijkje bij een homo-ontmoetingsplaats langs de A1 trok jullie belangstelling.

Het ongeluk van John Stegeman en het drama op de A1 waarbij vier jonge Apeldoorners omkwamen, waren afgelopen jaar enorme uitschieters. Beide verhalen leverden namelijk ook veel bezoekersverkeer op van lezers uit respectievelijk Deventer en Zwolle. Dit waren de 10 meest gelezen verhalen uit Apeldoorn.

10. John kocht auto in Apeldoorn: ton te weinig op de teller

Een autozaak uit Apeldoorn kwam in augustus onder vuur te liggen. John Joosten uit Brabant kocht een auto bij een autodealer in Apeldoorn, maar de wagen bleek in werkelijk een ton meer te hebben gelopen dan was vermeld. Joosten deed aangifte van fraude.

9. Zonder vergunning plaatsen van metershoog bouwsel wekt wrevel: ‘Dit kan echt niet’.

Een metershoge zorgunit baarde in juli opzien. Het gevaarte was er zonder vergunning geplaatst. Dat de gemeente de plaatsing toestond, wekte veel wrevel op sociale media. De Apeldoornse politiek eiste opheldering, maar in september had het echtpaar nog steeds geen duidelijkheid gekregen van de gemeente.

8. Homo-ontmoetingsplaats Bruggelen bij Apeldoorn: wie verzint er een list tegen de overlast?

Gebruikte condooms en tissues worden na een vrijbeurt op homo-ontmoetingsplaats Bruggelen geregeld achtergelaten. De eigenaar van het terrein langs de A1 is ten einde raad. Onze verslaggever nam een kijkje op de plek om de overlast met eigen ogen te zien.

7. Defensie maakte grote fouten bij dood Kelvin (20) op kazerne in Apeldoorn

Defensie heeft grote fouten gemaakt rondom de dood van marechaussee Kelvin, dat is de uitkomst van een vertrouwelijk onderzoeksrapport. De twintiger kwam in de zomer van 2016 om het leven aan de gevolgen van hitteletsel. Op en rond de kazerne was geen medische hulp aanwezig en Bosman werd niet gekoeld.

6. Drama voor gezin uit Apeldoorn: moeder komt om het leven bij ongeluk in Turkije

De vakantie van een gezin uit Apeldoorn veranderde deze zomer in een drama. De moeder kwam om het leven bij een verkeersongeluk in Turkije. Het busje waarin de familie kwam in botsing met een tractor. De andere inzittenden van het busje raakten gewond.

5. Minka (18) die uit zwembad in Hoenderloo werd gered is alsnog overleden

De 18-jarige Minka uit Hilversum kwam dit voorjaar om het leven. Ze werd door campingpersoneel gered uit het zwembad van camping De Pampel in Hoenderloo, maar overleed anderhalve week later aan haar verwondingen.

4. Gerard uit Beekbergen ziek van iets heel smerigs in AH dubbelvla

Gerard Hennekes uit Beekbergen werd ziek van iets in zijn vla. Op de derde dag na de aankoop proefde de Beekbergenaar harde stukjes en maakte ik het pak open. ,,Ik zag een heel raar stuk, met schimmel erop.’’

3. Kachelproducent uit Apeldoorn: cv-ketel op waterstof duurzamer én goedkoper dan warmtepomp

We moeten van het aardgas af en massaal aan de warmtepomp, waarvoor we eerst ons huis drastisch voor een lieve som dienen te isoleren. Die indruk kan ontstaan als je de klimaatdiscussies volgt. Niet helemaal waar, zegt Remeha. De Apeldoornse ketelproducent presenteerde in februari een goedkoper én duurzamer alternatief: de waterstofketel.

2. Doden door ongeluk op A1 bij Deventer zijn vier jonge mannen uit Apeldoorn.

Brandon Leatemia, Damian Echter, Ömer Dogan en Jeroen van Beek uit Apeldoorn kwamen eind april terug van een feestje in Enschede. Een kwartiertje van huis sloeg het noodlot toe. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste in de berm op de metalen constructie waar matrixborden aan hangen. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De vier Apeldoorners lieten bij het ongeluk het leven.

1. Dronken PEC Zwolle-trainer Stegeman aangehouden na verkeersongeluk in Apeldoorn