Van oud kantoorpand naar nieuwe woning: 'Het is een mooi opstapje'

Wonen in een oud kantoorpand of in een voormalige kledingzaak, het komt steeds vaker voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels in 2016 ruim 8.000 nieuwe woningen zijn ontstaan. In onze regio is Apeldoorn koploper.

Jimi Hols woonde tot voor kort in een oud belastingkantoor in Apeldoorn. ,,Maar daar merkte je niks meer van. Het was helemaal nieuw opgeleverd en niet lawaaierig. Het was een heel fijne plek om te wonen, net buiten de stad en met weinig drukte." Hols snapt dat mensen ervoor kiezen om in een oud kantoorpand of winkel te gaan wonen. ,,Het is een mooi opstapje naar een grotere woning.''

Geen rijtjeshuis

In zijn woonplaats werden 180 woningen gecreëerd in bestaande gebouwen. Zwolle volgt met 125 woningen. Op andere plaatsen in onze regio zijn dat er een stuk minder, in Nijkerk bijvoorbeeld 25 en in Deventer 15.

Het geschikt maken van een leegstaand kantoorpand om in te wonen is anders dan het bewoonbaar maken van een rijtjeshuis. Waar let je op bij zo'n verbouwing? ,,Dat hangt van de woonwensen van de doelgroep af'', zegt Ton van Buel, bouwkundige bij 2nd-life bouwadviseurs uit Zwolle.

Senioren

Het bedrijf wil gebouwen een tweede leven geven en zodoende woonruimte voor specifieke doelgroepen creëren, bijvoorbeeld voor senioren. ,,Als we een kantoorpand ombouwen tot seniorenwoningen letten we goed op de omgevingsfactoren'', zegt Van Buel. Bijvoorbeeld of er winkels in de buurt zijn, en openbaar vervoer.

Senioren zijn een belangrijke groep om in voormalige kantoorpanden of winkels te huisvesten. Die panden zijn namelijk veelal in of rond het centrum te vinden en dus dicht bij plekken waar zorg wordt aangeboden.

Bed en keuken

Bij jongeren is dat weer heel anders. ,,Die willen vooral weten of het niet te veel kost. Zij zijn al tevreden als er een bed en een keuken in hun appartement past. Wij proberen door de ogen van nieuwe bewoners te kijken bij het zoeken naar een geschikte plek.'' De bouwadviseurs zoeken naar een pand op basis van de wensen van de beoogde bewoners.

Quote Jongeren zijn al tevreden als er een bed en een keuken in hun appartement past Ton van Buel