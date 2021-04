Van shampooboer tot shampooridder. Apeldoorner Nico Niessink 'icoon in kappersbranche’

VIDEO Trotse Elly (83) uit Apeldoorn heeft dag van haar leven

16:52 ,,Als ik dit had geweten had ik mijn beste jurk aan gedaan...’’ Elly van Hardeveld (83) wist vandaag even niet wat haar overkwam. Eerst een telefoontje van de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts en nog terwijl die aan de lijn was bezoek aan de deur van wethouder Detlev Cziesso. ,,Het is mij een grote eer u te kunnen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.’’