Van stallen tot vakantieparken, allerlei projecten staan in de wacht: Gelderland heeft te weinig ambtenaren

Louis uit Apeldoorn en zijn buren balen nu ze geen blikjes meer mogen inleveren: ‘Onbegrij­pe­lijk!’

17 juni Containers met een rode deksel, die hebben we in Apeldoorn toch helemaal niet? Aan de Drapeniersdonk staan er wel degelijk twee. Louis Bouwmeester en zijn buurtgenoten zamelden er duizenden lege petflesjes en blikjes mee in. Maar Bouwmeester baalt. Want de gemeente stopt in zijn ogen veel te vroeg met het uitkeren van een vergoeding voor afgedankte blikjes.