Van tophockey naar Veluws speciaalbier: 'Hier gaat het niet om winnen'

Op herhaling: chique po­lo-evenement op Paleis Het Loo

12:31 Pronken met een fonkelende diamant, crossen in een futuristische BMW, overnachten in Amsterdams duurste hotel. Wie hier wel oren naar heeft neemt zaterdag 25 en zondag 26 augustus een kijkje bij de tweede editie van Royal Polo at the Palace op Paleis Het Loo.