Van Volkert van der G. tot het Glazen Huis: John Berends durft zijn nek uit te steken

De nieuwe commissaris van de koning in Gelderland beschouwt het als een continue uitdaging om dingen mogelijk te maken die anderen niet vanzelfsprekend vinden. In Apeldoorn zorgde hij bijvoorbeeld dat een Harleydag wél kon worden gehouden terwijl dat elders in het land als te riskant werd beschouwd. Ook liet hij het rechtse Pegida demonstreren en mocht het linkse AFA tegelijk een tegendemonstratie houden.