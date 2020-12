Van wieg tot graf: Joop Thomassen was de uitvinder van glamping, nog voor het bestond

WWNA tovert met 13.000 oliebollen glimlach op gezicht van mensen die het nodig hebben én hun verzorgers

21 december Liefst 13.000 oliebollen bakt Martin van Duin deze dagen. En die gaan allemaal naar bewoners en personeel van verschillende zorginstellingen in Apeldoorn. Voetbalvereniging WWNA maakte het met haar sponsors mogelijk. ,,Er is zoveel ellende nu, we wilden iets positiefs doen.”