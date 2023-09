Van de Zero Waste Week tot naar de film gaan: 4 x uittips in Apeldoorn

Woningen op plek van kwekerij in Apeldoorn: ruim 80 huizen in het verschiet

De wijk Zevenhuizen en het GGNet-terrein in Apeldoorn gaan verder naar elkaar toegroeien. Op de grens ervan komt namelijk nieuwbouw: ruim 80 woningen. Daarmee is het niet klaar. De bedoeling is dat hierna woningbouw óp het voormalig instellingsterrein volgt.