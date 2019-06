Vanavond geen treinen tussen 't Harde en Zwolle door reparatie van het spoor, treinen tussen Deventer en Apeldoorn rijden weer

Spoorstaafbreuk

Tussen 't Harde en Zwolle worden vanavond herstelwerkzaamheden uitgevoerd door ProRail. Hoewel deze geen link met de storm lijkt te hebben, zijn de werkzaamheden niet gepland. ,,We hebben bij een controle geconstateerd dat er een bij station Wezep een breuk in de spoorstaaf (rails) zit", vertelt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. Er is geen acuur gevaar. ,,Maar de breuk moet wel worden gerepareerd, maar we wachten tot na de spits. Dan gaat het hele stuk spoor bij station Wezep uit elkaar om het daarna weer in elkaar te zetten na de reparatie. Dat is een flinke klus, waar we tot diep in de nacht mee bezig zullen zijn. Maar voor de ochtendspits van morgen zijn we klaar. Daar gaan we vanuit.”