Vandaag tóch geen Boeing 747 laag over Apeldoorn

Er vliegt vandaag geen Boeing 747 laag over Apeldoorn. De vlucht van het toestel van Schiphol naar Twente Airport is namelijk geannuleerd vanwege slecht weer. Dat laat AELS weten, het bedrijf dat de KLM Boeing gaat slopen.

De vlucht is uitgesteld naar morgen. Het 28 jaar oude toestel landt volgens planning donderdagmiddag rond 12.25 uur op het vliegveld in Twente. Mogelijk komt het toestel dan over Apeldoorn.

Er is vanuit deze regio veel belangstelling om de laatste vlucht van de KLM-Boeing te volgen. Niet alleen trekt de landing tientallen toeschouwers naar Twente Airport, ook inwoners die de plannen voor Lelystad Airport met argusogen volgen zijn geïnteresseerd. Fractievoorzitter Wim Willems van Lokaal Apeldoorn opperde twee weken geleden tijdens een raadsvergadering om het toestel op 2.700 meter over Apeldoorn te laten vliegen. Het Apeldoornse college omarmde dat idee.

Overlast

,,Er is veel commotie rondom de vliegroutes en mogelijke lawaaioverlast van vliegtuigen vanaf Lelystad'', zei Willems daarover tegen de Stentor. ,,Lokaal Apeldoorn pleit al langer dat het beleven van de overlast belangrijk is. Mocht blijken dat iedereen dit wel vindt meevallen, dan zijn we klaar. Dit toestel maakt namelijk net iets meer lawaai dan de Lelystad-toestellen.''

Er was ook kritiek op het plan van Lokaal Apeldoorn. De Boeing 747 is namelijk een viermotorig toestel en gaat vanaf april 2019 helemaal niet vanaf Lelystad Airport vliegen. Op de nieuwe vakantieluchthaven is alleen plek voor kleinere vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320, die beide twee motoren hebben en daardoor minder lawaai maken.

Belevingsvlucht