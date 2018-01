Vandalen proberen in te breken met gestolen heftruck tennis- en voetbalvereniging Beekbergen

Video Apeldoorn al vijf jaar zonder profclub AGOVV: ‘Het is doodzonde’

9:00 13 januari 2013 zal voor supporters van AGOVV uit Apeldoorn voor altijd in het geheugen gegrift staan. Toen werd namelijk duidelijk dat het faillissement van de betaald voetbaltak van de club onafwendbaar was. De amateurs bleven over, net als de herinneringen en het verdriet. Vijf jaar later blikken de betrokkenen terug. ,,Clubliefde kent geen divisie.”