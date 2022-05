Vandalen slaan wéér toe in Apeldoorn, auto‘s bekogeld met stenen: ‘Je schrikt gigantisch’

In de wijken Osseveld en Woudhuis is het al langer onrustig door jongeren die de buurt terroriseren. Een groep tussen de 12 en 17 jaar oud gooit afval op voorbijgangers en winkelend publiek wordt uitgescholden. Of zij ook verantwoordelijk zijn voor het bekogelen van auto‘s vanaf het spoorviaduct aan de Zutphensestraat is vooralsnog onduidelijk. Slachtoffers zien zondagavond in ieder geval twee jonge jongens op de fietsbrug staan.