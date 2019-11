Vechtsporter Judith de Weerd uit Apeldoorn: ‘Ik denk dat mijn manier van leven toch wat afschrikt’

Vergis je niet in haar lengte. Nee, De Weerd is geen grote vrouw, maar met enig gemak laat de Apeldoornse vechtsportster worpen zien waarbij ze trainer Sven Borst – toch geen kleine jongen – ogenschijnlijk makkelijk over de schouder werpt en op zijn rug terecht laat komen. Dit is haar lust en haar leven, zonder vechtsport geen Judith. Het heeft bijzonder mooie kanten, zaken waar ze haar leven mee verrijkte, maar ze heeft ook dingen moeten missen door de strenge trainingsschema’s en de tijd die de sport in haar leven innam en nog steeds neemt. Want nooit had ze tijd voor relaties, sterker nog een relatie heeft ze nog niet gehad.