Veel animo om te wonen in Teresiakerk Apeldoorn, maar eerst moet architect weer aan de slag

Er is zeer grote belangstelling voor een appartement in of bij de Teresiakerk in Apeldoorn. Dat zegt de ontwikkelaar van het project. De welstandscommissie van de gemeente Apeldoorn is positief maar maakt zich tegelijk zorgen: oogt de kerk straks ook nog als een tafereel op een ansichtkaart?

Groupius Wonen uit Den Haag wil op deze plek aan de Haagwinde 31 appartementen realiseren. Daarvan moeten er acht in de kerk zelf komen, zes in de pastorie en zeventien in een nieuwbouwcomplex ernaast. Het gaat om huurwoningen. De kerk krijgt in het plan van Groupius bovendien een functie als ontmoetingsplek.

Karakteristiek

De Teresiakerk is een paar jaar geleden door de Emmausparochie afgestoten. Het is mooi dat het karakteristieke gebouw weer een functie krijgt, vindt de commissie ruimtelijke kwaliteit. Dat is een orgaan dat bouwplannen toetst, onder meer op architectuur en stedenbouw, en daarover de gemeente Apeldoorn adviseert.

Ook over de aanpassing van het kerkgebouw zelf is die crk positief. Maar er zijn ook nog twijfels en kanttekeningen bij het project. Die betreffen vooral het nieuwbouwblok dat aan de oostkant van de kerk (de kant van de Zilverschoon) ingetekend staat. Dat bestaat uit twee vleugels. Die zouden iets schuin ten opzichte van elkaar moeten komen te staan, en een ervan wat verder richting Haagwinde. De crk en ook de gemeentelijke afdeling stedenbouw vinden dat geen goed idee. Het schuin plaatsen is onlogisch, en belangrijker nog: met de nu getekende opstelling zou het nieuwbouwdeel als geheel wel erg fors en prominent worden.

Onrustig

Daarmee zou het zelfs gaan domineren en de nu fraai gelegen kerk gevoelsmatig wegdrukken. En dat is niet wenselijk. De architect krijgt dus het nadrukkelijke verzoek om met de ontwikkelaar nog eens naar het plan te kijken. Ook is de nieuwbouw erg onrustig, vindt de crk, omdat er allerlei vormen en stijlen samenkomen.

Over de aanpassingen aan de kerk is de crk in hoofdlijn wel enthousiast. Architect Derk-Jan Huisman heeft zijn best gedaan om de toevoegingen te laten aansluiten bij de sfeer van de kerk. De woningen komen aan beide lange zijden; er tussen loopt een gang die zicht biedt op het altaar. Ook het rozetraam blijft van binnen goed zichtbaar, net als de typerende dakconstructie.

Hoewel de kritiekpunten bij de nieuwbouw zwaar wegen, verwacht de commissie ruimtelijke kwaliteit er wel uit te komen met architect en ontwikkelaar, zegt voortzitter Geert Jan Jonkhout.

Belangstelling

Of de woningen eind 2021 opgeleverd kunnen worden, waat Groupius op mikt, is nog niet duidelijk. De ontwikkelaar hoopt begin volgend jaar met de bouw en verbouwing te kunnen beginnen, zegt mede-eigenaar Guydo Reyneveld. De woningen worden levensloopbestendig. Groupius mikt voor de bewoners op ouderen van uiteenlopende leeftijden. ,,Dan blijft het dynamisch’’, zegt Reyneveld. De bedoeling is dat zij samen ,,een levendige woongemeenschap’’ gaan vormen. Volgens Reyneveld hebben al 397 mensen belangstelling getoond voor een van de woningen.

Op 17 mei is er een open dag over het project, waarbij volgens Groupius ook kerk-inventaris te koop is. De opbrengst daarvan wordt besteed aan een kunstwerk in de kerk of tuin.

Wonen in pastorie bevalt nu al prima Het Teresiakerk-terrein wordt momenteel anti-kraak bewoond. Tom Ham is een van de tijdelijke bewoners. Met zijn vriendin leeft hij in de pastorie, en dat bevalt prima. Vooral het terrein eromheen spreekt aan. ,,Het is een heel mooie plek; met veel groen en ruimte.’’ Ham kan zich dan ook goed voorstellen dat hier definitieve woonruimte komt. ,,Ik heb er wat tekeningen van gezien, en het ziet er mooi uit. Ik vind het ook een goed plan om zoiets te hergebruiken. Al zou ik hier zelf ook best wat langer willen blijven.’’

Dat het stel in een kerkelijk complex woont is eens per week nog goed te merken: ,,Elke woensdag komt hier nog een koor oefenen. Wij wonen op de eerste verdieping en ze oefenen op de begane grond. Dus dat hoor je dan heel zachtjes; best leuk.’’