Veel animo voor kopen stukjes 'snippergroen' in Apeldoorn

Ugchelen

,,We hebben gezorgd dat we de eigendomssituatie van al die stukjes groen beter in beeld kregen en zijn vorig jaar in Matenhoeve begonnen dat snippergroen te verkopen. We wilden daar ook in Ugchelen al mee beginnen, maar dat lukte nog niet doordat het in De Maten meer werk gaf dan we hadden verwacht. Van de 363 stukjes snippergroen die we daar verhuurden hebben we er 253 aan de gebruikers verkocht'', zegt Sandmann. ,,Niet iedereen wilde kopen; 95 mensen wilden liever blijven huren en in twintig gevallen werd de overeenkomst opgezegd.''