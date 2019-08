Veel file op A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort

Dick (81) en Wies (64) gaan na 20 jaar bij De Schimmel in Apeldoorn met pensioen. Tijd voor een biertje: ‘Of twee’

23 augustus Wie nog een biertje uit handen van Wies (64) of Dick (81) Boender wil moet snel zijn. Na ruim twintig jaar vindt het echtpaar het welletjes. Vanaf zaterdagmiddag nemen ze plaats aan de andere kant van de bar in buurtcafé De Schimmel in Apeldoorn-Zuid.