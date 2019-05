Veel Gelderse homoseksuelen en transgenders willen verhuizen

Janneke van Maanen, veiligheidscoördinator van belangenorganisatie COC Midden Gelderland, is blij met het rapport.



Haar organisatie merkt al langer dat steeds meer lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders zich onveilig voelen, maar kan dat moeilijk bewijzen met aangiftes en officiële meldingen.



,,Schelden is meer slaan geworden en als je in je omgeving zo’n situatie hebt gehoord, pas je je eigen gedrag ook aan. Dan ga je jezelf onveilig voelen en krijg je dat je denkt: ‘het is hier niet oké’.’’



Volgens Van Maanen grijpen de meeste overheden tegenwoordig minder snel in bij een incident, omdat er in de afgelopen jaren de nodige wetgeving is gekomen op het gebied van discriminatie. ,,Er is ook een wet die zegt dat je niet door rood mag rijden, maar dat gebeurt ook nog.”