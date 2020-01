Veel gemeenten in Oost-Nederland werken met gekraakte Citrix-systeem

Voor miljoenen opgeknapte Oranjerie kampt met grote leegstand: ‘Voor de gezellig­heid hoef je hier niet te komen’

9:00 Het ziet er strak en fris uit. De nieuwe Oranjerie oogt chic en eigentijds. Daarover is iedereen het wel eens. Het is echter de grote leegstand die maakt dat mensen hun ogen uitkijken in het winkelcentrum in hartje Apeldoorn.