Veel hogere straf voor Apeldoornse drugsdealer: een jaar ‘zitten’ en bijna anderhalve ton betalen

VIDEO Komt er een grote blokken­doos in hartje Eerbeek? Niet als het aan de kerstman ligt

Een hoogwerker van 13 meter hoog. Een lange rode loper. En een hooggeëerde gast die ruim voor eind december alvast ‘een cadeautje’ aankondigde. Het Burgers Terrein in Eerbeek was zaterdagochtend voor even een soort Malieveld. Een behoorlijke groep omwonenden protesteerde er op ludieke wijze tegen de komst van een logistiek centrum voor de papierindustrie.

14 november